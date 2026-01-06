Willem II ontbindt contract van 'onzichtbare' voormalig Ajacied

Willem II en Max de Waal hebben per direct afscheid van elkaar genomen. Het contract van de aanvaller is ontbonden, zo meldt de club uit Tilburg. De Waal raakte de afgelopen maanden steeds verder uit beeld. Ooit gold hij als groot talent in de jeugdopleiding van Ajax en werd hij bij Jong Ajax zelfs uitgeroepen tot Talent van de Maand in de Keuken Kampioen Divisie.

Sinds de zomer van 2023 stond De Waal onder contract bij Willem II. In zijn eerste seizoen maakte hij nog regelmatig minuten als basisspeler, maar na het vertrek van trainer Reinier Robbemond belandde hij op de bank. Onder Peter Maes kreeg de 23-jarige aanvaller nauwelijks nog kansen en wist hij slechts één keer te scoren. In de laatste periode maakte hij zelfs geen deel meer uit van de wedstrijdselectie.

In onderling overleg is besloten de verbintenis, die nog doorliep tot medio 2026, vroegtijdig te beëindigen. Daarmee is De Waal transfervrij. De Waal doorliep de jeugd van Ajax en speelde daarnaast voor PEC Zwolle, ADO Den Haag en VVV-Venlo. In dienst van Willem II kwam hij tot zeventien officiële wedstrijden en maakte hij de promotie naar de Eredivisie mee. Een officieel debuut in het eerste elftal van Ajax bleef uit, al deed hij wel mee in oefenduels.