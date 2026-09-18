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Willem II-trainer over Ajacied: "Die genialiteit laat hij zien"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
John Stegeman
John Stegeman Foto: © Pro Shots

Willem II-trainer John Stegeman is onder de indruk van de kwaliteiten van Julian Brandt. De Duitser liet zich dinsdagavond gelden tijdens de ruime 5-1 overwinning van Ajax op de Tilburgers.

Stegeman wist vooraf dat zijn ploeg voor een zware opgave stond in de Johan Cruijff ArenA. "Aan de voorkant ga je hiernaartoe voor een kans, maar je weet gewoon dat het moeilijk wordt", vertelt hij aan Voetbal International. "Dan moet je ook een klein beetje geluk hebben. Als je puur kijkt naar de statistieken, heeft Ajax gewoon dik verdiend gewonnen. Je hoopt ze alleen in de eerste helft wel een paar keer pijn te doen. Wij lieten die mogelijkheden liggen."

Door twee late doelpunten voor rust werd de opdracht voor Willem II vervolgens bijzonder lastig. "Dan is Ajax gewoon te goed en dan zijn wij niet in staat om de wedstrijd om te draaien. Dat is simpel. Dan moet je uiteindelijk de schade beperken, denk ik."

Na afloop krijgt Stegeman ook de vraag hoe zijn ploeg zich voorbereidt op een speler met de kwaliteiten van Brandt. "Zo goed mogelijk, maar die genialiteit laat hij gewoon af en toe zien en dat is dan prima. Dat is gewoon zo", aldus de trainer.

Toch wil Stegeman niet alleen Brandt eruit lichten. "Ik vind hem een goede speler, maar er lopen er nog wel meer."

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