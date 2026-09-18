Willem II-trainer over Ajacied: "Die genialiteit laat hij zien"

Stegeman wist vooraf dat zijn ploeg voor een zware opgave stond in de Johan Cruijff ArenA. "Aan de voorkant ga je hiernaartoe voor een kans, maar je weet gewoon dat het moeilijk wordt", vertelt hij aan Voetbal International. "Dan moet je ook een klein beetje geluk hebben. Als je puur kijkt naar de statistieken, heeft Ajax gewoon dik verdiend gewonnen. Je hoopt ze alleen in de eerste helft wel een paar keer pijn te doen. Wij lieten die mogelijkheden liggen."

Door twee late doelpunten voor rust werd de opdracht voor Willem II vervolgens bijzonder lastig. "Dan is Ajax gewoon te goed en dan zijn wij niet in staat om de wedstrijd om te draaien. Dat is simpel. Dan moet je uiteindelijk de schade beperken, denk ik."