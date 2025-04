Willem van Hanegem adviseert Farioli: "Hij is nu gewoon beter"

"FC Utrecht zat het zondag ook weer eens mee tegen Ajax", zegt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Wie de uitslag van 4-0 ziet, denkt: zo, zo, dat Utrecht... Maar in werkelijkheid speelde Ajax delen van de wedstrijd helemaal niet zo slecht. Het voetbalde zelfs beter dan voorheen. Alleen, zoals vaker dit seizoen – waarin FC Utrecht vaak in de laatste minuten nog wint of een punt pakt – viel alles voor die ploeg steeds net de goede kant op, inclusief de goals. In het eerste half uur kwam FC Utrecht zelfs niet in het stuk voor."

Volgens de oud-international hoeft Ajax zich geen zorgen te maken. "De kampioensrace is door deze 4-0 niet opeens weer spannend geworden. Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Als Ajax vorige week had verloren van Willem II, wat overigens best had gekund, dan was het anders geweest. Maar Ajax hoeft zich echt geen zorgen te maken", aldus Van Hanegem, die nog wel een advies heeft voor de Ajax-trainer Francesco Farioli.

"Ik zou bij Ajax vanaf nu wel die ‘lange’ in de spits zetten, Wout Weghorst dus. Die is op dit moment gewoon beter dan Brian Brobbey. Ik weet ook niet zo zeker of Brobbey op termijn wel een betere spits zal blijken dan Weghorst. Als hij dat is, wordt het tijd dat hij dat eens gaat laten zien", besluit hij.