Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willem van Hanegem: "Ajax staat met de kont in de eigen zestien"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem merkt dat de Ajax-supporters momenteel de behoudende speelstijl van hun ploeg accepteren. De Kromme begrijpt dit en vindt dat Feyenoord-trainer Robin van Persie na de 2-0 nederlaag in De Klassieker niet te klagen heeft.

Van Persie liet zich na de wedstrijd kritisch uit: volgens hem was er slechts één team dat echt wilde voetballen in de Johan Cruijff Arena, en hij noemde Ajax - Feyenoord geen topper. "Ja, Ajax staat met de kont in de eigen zestien. In Amsterdam vinden ze het op dit moment ook goed als ze de ballen de tweede ring in peren. De Ajax-gezinde pers noemt het zelfs ‘met lef spelen’. Dat is het natuurlijk helemaal niet, maar ze mogen het doen zoals ze zelf willen", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Volgens Van Hanegem levert deze speelwijze op de lange termijn geen plezier op voor de fans, maar hij erkent dat nood soms wetten breekt. Hij vindt bovendien dat Van Persie niet volledig gelijk heeft: "Maar Ajax kreeg toch ook veel kansen? Die Sean Steur is een leuke speler, die deed prima mee op 17-jarige leeftijd. Dat is waar Ajax voor hoort te staan. Talenten opleiden en laten spelen."

Gerelateerd:
Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk: "Dat het zolang duurde had met Ajax te maken"

0
Moncef Zekri

Toptalent eerlijk: "Het is moeilijk om nee te zeggen tegen Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd