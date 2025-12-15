Willem van Hanegem: "Ajax staat met de kont in de eigen zestien"

Willem van Hanegem merkt dat de Ajax-supporters momenteel de behoudende speelstijl van hun ploeg accepteren. De Kromme begrijpt dit en vindt dat Feyenoord-trainer Robin van Persie na de 2-0 nederlaag in De Klassieker niet te klagen heeft.

Van Persie liet zich na de wedstrijd kritisch uit: volgens hem was er slechts één team dat echt wilde voetballen in de Johan Cruijff Arena, en hij noemde Ajax - Feyenoord geen topper. "Ja, Ajax staat met de kont in de eigen zestien. In Amsterdam vinden ze het op dit moment ook goed als ze de ballen de tweede ring in peren. De Ajax-gezinde pers noemt het zelfs ‘met lef spelen’. Dat is het natuurlijk helemaal niet, maar ze mogen het doen zoals ze zelf willen", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Volgens Van Hanegem levert deze speelwijze op de lange termijn geen plezier op voor de fans, maar hij erkent dat nood soms wetten breekt. Hij vindt bovendien dat Van Persie niet volledig gelijk heeft: "Maar Ajax kreeg toch ook veel kansen? Die Sean Steur is een leuke speler, die deed prima mee op 17-jarige leeftijd. Dat is waar Ajax voor hoort te staan. Talenten opleiden en laten spelen."