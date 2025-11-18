Groeten uit Grolloo
Derksen haalt uit: "Ze durven de meest vreselijke dingen te zeggen"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willem van Hanegem: "Ajax weet helemaal niet meer wat ze moeten"

Arthur
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Deze week maakte Ajax bekend dat Denny Landzaat de rol van assistent-trainer op zich neemt bij Fred Grim, die naar verwachting het seizoen bij Ajax zal afronden. Rasechte Feyenoorder Willem van Hanegem is kritisch over de keuze en twijfelt of Landzaat geschikt is voor de functie bij de Amsterdamse club. Dat vertelt hij aan Voetbalprimeur.

Van Hanegem zegt: "Ze weten helemaal niet meer wat ze moeten. Landzaat is een hele aardige jongen, maar die is overal al geweest. Bij die, bij die, bij die... Bij dat land, bij dat land, bij dat land. Die gaat dan een keeper helpen", doelend op Fred Grim.

Wanneer hem wordt gevraagd of Ajax radeloos is, reageert Van Hanegem voorzichtig: "Dat ga ik toch niet zeggen, we zijn er toch niet om ze te helpen. Je moet juist zeggen dat het goed gaat bij Ajax, ook als je weet dat het niks wordt."

Gerelateerd:
Marc Overmars in zijn tijd bij Ajax

'Overmars wil Ajax niet': "Hij heeft een nieuwe liefde gevonden"

0
Ronald Koeman

Ajacied niet met Oranje naar WK? "Voorlopig één van de verliezers"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Willem van Hanegem
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd