Willem van Hanegem: "Ajax weet helemaal niet meer wat ze moeten"

Deze week maakte Ajax bekend dat Denny Landzaat de rol van assistent-trainer op zich neemt bij Fred Grim, die naar verwachting het seizoen bij Ajax zal afronden. Rasechte Feyenoorder Willem van Hanegem is kritisch over de keuze en twijfelt of Landzaat geschikt is voor de functie bij de Amsterdamse club. Dat vertelt hij aan Voetbalprimeur .

Van Hanegem zegt: "Ze weten helemaal niet meer wat ze moeten. Landzaat is een hele aardige jongen, maar die is overal al geweest. Bij die, bij die, bij die... Bij dat land, bij dat land, bij dat land. Die gaat dan een keeper helpen", doelend op Fred Grim.

Wanneer hem wordt gevraagd of Ajax radeloos is, reageert Van Hanegem voorzichtig: "Dat ga ik toch niet zeggen, we zijn er toch niet om ze te helpen. Je moet juist zeggen dat het goed gaat bij Ajax, ook als je weet dat het niks wordt."