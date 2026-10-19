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Willem van Hanegem deelt uit: "Dat zijn excuses zoals bij Ajax"

Arthur
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem ziet de kansen van Feyenoord op de landstitel groeien. De Rotterdammers beleefden een uitstekend weekend in de Eredivisie en profiteerden optimaal van de nederlaag van PSV tegen ADO Den Haag. Volgens de clublegende ligt er daardoor een uitgelezen mogelijkheid voor Feyenoord, al plaatst hij ook kanttekeningen bij het spel van de ploeg.

"PSV heeft inmiddels een behoorlijk probleem. De wedstrijd zondag in Eindhoven tegen Feyenoord kan de ellende een beetje wegnemen, maar ook uitvergroten", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. Volgens hem is het vertrek van Joey Veerman en Ismail Saibari onvoldoende opgevangen. "Het vertrek van Joey Veerman en Ismail Saibari is niet opgevangen", voegt hij daaraan toe.

Van Hanegem vindt dat PSV zich niet achter de vele afwezigen mag verschuilen. "Dat is excuses verzinnen die nergens over gaan. PSV heeft veel geld uitgegeven en een grote selectie. Excuses zoals bij Ajax. Daar ging het altijd na een nederlaag over het ontbreken van een echte nummer zes. Die hebben ze nu wel, maar of alles nou is opgelost. Nee toch?" Feyenoord heeft inmiddels een voorsprong van vier punten opgebouwd op PSV. Van Hanegem ziet dan ook volop kansen voor de ploeg van Robin van Persie, maar waarschuwt tegelijkertijd voor onderschatting.

"Ondertussen ligt er voor Feyenoord een gouden kans", beseft hij. Het optreden tegen Telstar stemde hem echter minder tevreden. "Al is zo’n optreden als tegen Telstar ook wel weer een verkeerd signaal naar de concurrenten. Wie Feyenoord tegen NEC, PEC, FC Utrecht, AZ en Como zag, weet dat ze een kans maken op de landstitel. Maar Telstar driemaal terug laten keren in de wedstrijd, dat betekent ook dat Feyenoord kwetsbaar is."

De komende wedstrijden tegen Real Betis en PSV moeten volgens Van Hanegem uitwijzen waar Feyenoord daadwerkelijk staat. Daarbij heeft hij weinig op met de verhalen over de onderlinge verbondenheid binnen de selectie en het idee dat de spelersgroep als een familie functioneert. "Ik vind dat zelf altijd meer iets voor kleuters: ‘kijk ons eens goed bij elkaar horen’", stelt hij. Ook Anis Hadj Moussa krijgt een kritische noot. De aanvaller speelde sterk tegen Como, maar maakte volgens Van Hanegem tegen Telstar niet altijd de juiste keuzes.

"Als Anis Hadj Moussa na een mooi optreden tegen Como in Velsen denkt dat hij nooit een bal hoeft af te spelen, dan moet hij dat voelen. Alleen Givairo Read was weer erg goed. Die gozer laat zich echt zien."

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