Willem van Hanegem deelt uit: "Dat zijn excuses zoals bij Ajax"

Willem van Hanegem ziet de kansen van Feyenoord op de landstitel groeien. De Rotterdammers beleefden een uitstekend weekend in de Eredivisie en profiteerden optimaal van de nederlaag van PSV tegen ADO Den Haag. Volgens de clublegende ligt er daardoor een uitgelezen mogelijkheid voor Feyenoord, al plaatst hij ook kanttekeningen bij het spel van de ploeg.

"PSV heeft inmiddels een behoorlijk probleem. De wedstrijd zondag in Eindhoven tegen Feyenoord kan de ellende een beetje wegnemen, maar ook uitvergroten", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. Volgens hem is het vertrek van Joey Veerman en Ismail Saibari onvoldoende opgevangen. "Het vertrek van Joey Veerman en Ismail Saibari is niet opgevangen", voegt hij daaraan toe. Van Hanegem vindt dat PSV zich niet achter de vele afwezigen mag verschuilen. "Dat is excuses verzinnen die nergens over gaan. PSV heeft veel geld uitgegeven en een grote selectie. Excuses zoals bij Ajax. Daar ging het altijd na een nederlaag over het ontbreken van een echte nummer zes. Die hebben ze nu wel, maar of alles nou is opgelost. Nee toch?" Feyenoord heeft inmiddels een voorsprong van vier punten opgebouwd op PSV. Van Hanegem ziet dan ook volop kansen voor de ploeg van Robin van Persie, maar waarschuwt tegelijkertijd voor onderschatting.