Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Willem van Hanegem duidelijk: "Dan gaat Weghorst niet weg hoor"

Arthur
bron: Willem & Wessel Podcast
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Orange Pictures

Willem van Hanegem en Wessel Penning hebben in de nieuwste aflevering van Willem & Wessel van VoetbalPrimeur gesproken over de opvallende knuffel die Wout Weghorst gaf aan trainer John Heitinga na zijn gelijkmaker tegen FC Twente. De twee zetten hun vraagtekens bij het moment.

Weghorst vierde zijn doelpunt door recht op Heitinga af te stormen en hem stevig te omhelzen. Daarmee wilde de spits zijn steun betuigen aan de onder druk staande trainer van Ajax. Toch ziet Van Hanegem het anders. Volgens hem is het gebaar niet zo oprecht als het lijkt.

Van Hanegem zegt: "Als Ajax volgende week verliest en de trainer gaat weg, dan gaat Weghorst niet weg hoor", vertelt de oud-speler van onder meer het Nederlands Elftal en Feyenoord.

Ajax-supporters met vlaggen en spandoeken

'Ajax-fans bereiden emotioneel eerbetoon voor tegen sc Heerenveen'

0
Wout Weghorst

Grote verbazing bij Real Madrid - Barça: "Zou Weghorst niet doen"

0
Het laatste Ajax Nieuws
Video’s
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
