Willem van Hanegem duidelijk: "Dan gaat Weghorst niet weg hoor"

Willem van Hanegem en Wessel Penning hebben in de nieuwste aflevering van Willem & Wessel van VoetbalPrimeur gesproken over de opvallende knuffel die Wout Weghorst gaf aan trainer John Heitinga na zijn gelijkmaker tegen FC Twente. De twee zetten hun vraagtekens bij het moment.

Weghorst vierde zijn doelpunt door recht op Heitinga af te stormen en hem stevig te omhelzen. Daarmee wilde de spits zijn steun betuigen aan de onder druk staande trainer van Ajax. Toch ziet Van Hanegem het anders. Volgens hem is het gebaar niet zo oprecht als het lijkt.

Van Hanegem zegt: "Als Ajax volgende week verliest en de trainer gaat weg, dan gaat Weghorst niet weg hoor", vertelt de oud-speler van onder meer het Nederlands Elftal en Feyenoord.