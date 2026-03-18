Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willem van Hanegem: "García heeft er helemaal niets mee te maken"

Bjorn
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem

Ajax boekte afgelopen weekend een overtuigende zege op Sparta Rotterdam. Er wordt in Amsterdam al gesproken over het 'Óscar García-effect', maar daar wil Willem van Hanegem niets van weten. 

"Zij (de staf, red.) hebben er helemaal niets mee te maken", zegt Van Hanegem in de podcast Willem & Wessel. "Die gasten kunnen ook aardig voetballen. Dat hebben we al honderd keer gezegd. Dat is toch het belangrijkste?" 

Steven Berghuis liet zich tegen Sparta Rotterdam zien, terwijl ook Mika Godts zich wist te onderscheiden. "Maar Godts kwam in de eerste helft niet in het stuk voor. Daar liep een rechtsback (Marvin Young, red.)... Toen hij eruit ging, ging Godts ook goed spelen", aldus Van Hanegem.

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Óscar García Willem van Hanegem
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties