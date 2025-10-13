Het Sportpaleis
Willem van Hanegem geniet van oud-Ajacied: "Een serieuze optie"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem is fan van Justin Kluivert. De analist denkt dat de voormalig Ajacied een serieuze optie is voor een basisplek in Oranje. 

Het Nederlands elftal heeft met Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders een middenvelder van wereldtop, maar zondag tegen Finland maakte Kluivert indruk op 'tien'. "Dat Justin Kluivert speelde, vond ik leuk. Hij is een jongen die nog onderschat wordt, denk ik", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad

Kluivert verkeert al lange tijd in goede vorm bij Bournemouth en maakt ook indruk op Van Hanegem. "Hij werkt enorm hard, zet tegenstanders onder druk en is niet alleen maar uit op eigen succes", ziet hij. "Maar goed, het WK is pas in de zomer en tot die tijd zal er nog veel veranderen met spelers bij clubs en qua blessureleed. Maar dat Kluivert een serieuze optie is, is duidelijk."

