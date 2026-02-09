Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Het laatste Ajax Nieuws

Willem van Hanegem haalt hard uit: "AZ mag zich bestolen voelen"

Joram
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem is van mening dat AZ flink is benadeeld in het duel met Ajax. In zijn column uit de oud-international stevige kritiek op de arbitrage, met name rond een niet gegeven strafschop en de afgekeurde treffer van Troy Parrott. Volgens Van Hanegem had AZ-spits Jizz Hornkamp een penalty moeten krijgen na een duw van Youri Baas.

"Het domste dat ik dit weekeinde hoorde was dat Hornkamp geen strafschop kreeg na een duw in zijn rug van Youri Baas, omdat hij waarschijnlijk toch niet meer bij de bal kon," schrijft Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. "Allereerst is dat altijd nog maar de vraag, maar dat speelt toch helemaal geen rol? Hornkamp springt, Baas kan zelf helemaal nergens meer bij, duwt een speler die in de lucht hangt in zijn rug en iedereen die heeft gevoetbald weet dat de balans dan verdwenen is. Maar nee, niks aan de hand. Dat vind ik dus wel een strafschop."

Ook over het afkeuren van de 2-0 van Parrott begrijpt Van Hanegem weinig. Die treffer ging niet door omdat Ibrahim Sadiq in buitenspelpositie Anton Gaaei zou hebben gehinderd. "Toen ging de theorie dat Gaaei waarschijnlijk toch niet meer bij de bal kon niet op, want het kwam even niet uit. En als het zo duidelijk was, waarom moest scheidsrechter Makkelie dan toch op het scherm gaan kijken? Buitenspel is buitenspel, maar dit was interpretatie. AZ mag zich best bestolen voelen dat het met slechts 1-1 van het veld stapte", aldus Van Hanegem. 

Willem van Hanegem
