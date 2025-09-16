Kick-off
Heitinga krijgt flinke kritiek: "We zien veel liever Mokio daar"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willem van Hanegem haalt uit naar Ajacied: "Dan spoor je niet"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem is niet te spreken over de manier van juichen van Mika Godts zaterdag. De aanvaller van Ajax maakte 'praatgebaartjes' na zijn goal tegen PEC Zwolle. 

Van Hanegem vond het een rare actie van Godts. "Ik heb het ook gezien. Ik weet niet wat ze ermee bedoelen", reageert de voormalig profvoetballer in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur

De Belgische vleugelaanvaller beweerde na afloop dat het geen reactie op kritiek was, maar Van Hanegem is duidelijk. "Dan spoor je niet", oordeelt De Kromme. "Bij mij had je er dan uit gekund, ga maar zitten. Ze zijn allemaal de weg kwijt."

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Maarten Wijffels

"Het is duidelijk dat daar bij Ajax intern verdeeldheid over is"

0
John Heitinga

Ajax mist sterkhouder tegen Inter: "Niet fit genoeg om te spelen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd