Willem van Hanegem haalt uit naar Ajacied: "Dan spoor je niet"

Willem van Hanegem is niet te spreken over de manier van juichen van Mika Godts zaterdag. De aanvaller van Ajax maakte 'praatgebaartjes' na zijn goal tegen PEC Zwolle.

Van Hanegem vond het een rare actie van Godts. "Ik heb het ook gezien. Ik weet niet wat ze ermee bedoelen", reageert de voormalig profvoetballer in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur.

De Belgische vleugelaanvaller beweerde na afloop dat het geen reactie op kritiek was, maar Van Hanegem is duidelijk. "Dan spoor je niet", oordeelt De Kromme. "Bij mij had je er dan uit gekund, ga maar zitten. Ze zijn allemaal de weg kwijt."