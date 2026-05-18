Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"

bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem is zeer kritisch op Ajax. De Amsterdammers werden zondag vijfde na een teleurstellend gelijkspel bij SC Heerenveen. 

Van Hanegem meent dat er weinig veranderd is bij Ajax dit seizoen. "Dat is eigenlijk ongelooflijk. Die geven nog steeds dezelfde indruk als eerder in het seizoen", stelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers spelen deze week in de play-offs, maar Van Hanegem vreest voor een teleurstellende afloop. "Ajax speelt gewoon geen tegenstanders kapot."

Ook interim-trainer Oscar Garcia moet het ontgelden. "Die wekte in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd in interviews de indruk dat het onder zijn leiding nog niet zo onaardig is gegaan. En hij voorspelde ook alvast dat Ajax kampioen zal worden", vervolgt Van Hanegem. "Dat zal wel betekenen dat hij volgend seizoen geen trainer meer is."

Van Hanegem gelooft niet dat Ajax volgend seizoen kampioen wordt. "Maar het zou wel goed zijn als hij de ploeg toch nog aflevert in de Conference League. Om in Europa weer een beetje te klimmen, hebben we punten nodig en Ajax moet normaal gesproken in de Conference League meer wedstrijden winnen dan verliezen. Dat zou ons als voetballand wel helpen."

