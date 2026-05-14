'Willem van Hanegem hoopt op Ajax': "Je hebt de punten nodig"

Willem van Hanegem heeft de hoop dat Ajax komend seizoen weer Europees voetbal haalt. De oud-voetballer plaatst daarbij wel een kanttekening: hij heeft weinig vertrouwen in FC Twente op het Europese toneel.

In VP’s Willem & Wessel benadrukt het Feyenoord-icoon dat het volgens hem schadelijk zou zijn voor het Nederlandse voetbal als Ajax Europees voetbal zou mislopen. Dat scenario is nog altijd mogelijk, gezien de laatste speelronde en eventuele play-offs. "Dat is toch een slechte zaak voor de Nederlandse spelers. Natuurlijk is dat niet leuk. Je hebt de punten nodig. Anders doet op een gegeven moment geen ploeg meer mee in Europa", aldus Van Hanegem.

Ook FC Twente kwam ter sprake en de vraag of zij in Europa potten kunnen breken. Van Hanegem is daar kritisch over: "Die hebben ook een aantal wedstrijden heel slecht gespeeld. Dan is het verschil al snel heel groot en gaan we achteruit."