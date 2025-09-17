Willem van Hanegem kijkt naar Eredivisie: "Het is schandalig"

De Nederlandse scheidsrechters kregen afgelopen Eredivisie-weekend opnieuw flinke kritiek te verduren. Ook Willem van Hanegem uitte zijn onvrede over het niveau van de arbitrage. Volgens hem ging er dit weekend op veel velden van alles mis.

"Het is wel normaal, maar nu was het bijna iedere wedstrijd. Het is echt verschrikkelijk", zegt Van Hanegem in de Willem & Wessel Podcast over de vaderlandse Eredivisie. "Ik heb heel veel wedstrijden gezien en er was er niet één die normaal floot. Echt schandalig, dat meen ik hoor. Er lopen een paar van die koekenbakkers tussen. Dat zijn van die nieuwe gasten die denken dat ze kunnen fluiten. Het is intriest."

Wessel Penning die ook is aangeschoven voegt daar nog aan toe: "Weet je wat die nieuwe scheidsrechters wel goed kunnen? Van die gebaartjes. Dan krijg je gelijk al zo'n gevoel...", besluit hij.