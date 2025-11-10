AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Willem van Hanegem kijkt naar Weghorst: "Het is wel grappig"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Orange Pictures

Willem van Hanegem vindt het opvallend dat juist Wout Weghorst kritiek heeft op de Nederlandse arbitrage. In zijn column in het Algemeen Dagblad noemt De Kromme het ironisch dat de Ajax-spits spreekt van een arbitrage van ‘bedenkelijk niveau’, terwijl hij zelf onlangs na een elleboogstoot aan Wouter Goes slechts met geel wegkwam.

Weghorst dacht Ajax zondag op voorsprong te brengen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-1 nederlaag). Scheidsrechter Danny Makkelie keurde de treffer aanvankelijk goed, maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt alsnog afgekeurd wegens een overtreding van Lucas Rosa op Gjivai Zechiël. “Ik vind het echt bizar”, zei Weghorst na afloop. Ook stelde hij dat de arbitrage in de Eredivisie al weken van “bedenkelijk niveau” is.

Van Hanegem begrijpt de opmerking, maar kan er ook wel om lachen. “Het is wel grappig dat iemand die onlangs voor een elleboogstoot tegen Wouter Goes slechts geel kreeg en dat doodnormaal vond, dat dan zegt”, aldus De Kromme. De oud-Feyenoorder vond het overigens terecht dat de treffer werd afgekeurd. “Het is dan natuurlijk wel lullig dat die Matisse Didden vervolgens schitterend raak kopt, want dan zit je opeens met een achterstand in de kleedkamer in plaats van met een voorsprong.”

Bij Utrecht stond Fred Grim voor het eerst aan het roer na het ontslag van John Heitinga, maar dat maakte volgens Van Hanegem weinig verschil. “Ik zag persoonlijk geen verschil tussen het Ajax van Fred Grim en het Ajax van John Heitinga, maar misschien kan dat ook niet in één wedstrijd.” De oud-international wijst erop dat Ajax-directeur Alex Kroes inmiddels met Erik ten Hag zou hebben gesproken. “Als die ‘ja’ zou zeggen, dan komt hij natuurlijk met een leger aan assistenten en stafleden. En hij zal nieuwe spelers willen zien in de winterstop. Als Ajax daar geld voor heeft, hadden ze het beter in de zomer al uit kunnen geven.”

