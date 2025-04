Willem van Hanegem looft Ajacied: "Hij brengt altijd iets teweeg"

Het ging moeizaam in Tilburg, maar invallers Oliver Edvardsen en Wout Weghorst zorgden voor een late zege. "Je weet wat je krijgt als je Wout Weghorst binnen de lijnen brengt. Hij brengt altijd iets teweeg en dit keer niet alleen Weghorst, maar ook de andere invallers", oordeelt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Willem II hoopte in de slotfase nog een penalty te krijgen, maar de bal ging niet op de stip. "Maar ook met 2-2 zou er niets aan de hand zijn hoor. Het gat richting PSV is en blijft riant", meent Van Hanegem. "Het is wel zoals Jan Mulder het afgelopen week keurig omschreef. Respect voor de prima resultaten, maar er is gewoon erg weinig aan."