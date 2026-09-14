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Willem van Hanegem lovend: "Dat is een versterking voor Ajax"

Stefan
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem verwacht een spannende Eredivisie. Het icoon van het Nederlandse voetbal zag Ajax en Feyenoord een goed niveau aantikken in de Eredivisie, terwijl PSV hem in de Champions League juist wat tegenviel tegen Shakhtar Donetsk.

"Het is goed dat Feyenoord een aardig niveau haalt. Ajax doet dat ook, zag ik in Sittard weer", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Ze zijn veel verder dan vorig jaar. Thilo Kehrer is een versterking. Toen hij was vastgelegd, hoorde ik nog weleens ‘leuk voor erbij’ als zijn naam viel."

"Maar die gozer maakt Ajax beter en dat is goed voor de Eredivisie", gaat 'De Kromme' verder. "En vorige week zei ik al dat PSV niet het gevoel zal hebben dat ze wel weer even kampioen worden. Zeker niet met die keeper Kovar, die ook de gekste dingen doet. Bovendien liet Shakhtar Donetsk zien dat PSV ook nog geen topniveau haalt", aldus Van Hanegem.

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