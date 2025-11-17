Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

Willem van Hanegem is niet onder de indruk van de nieuwste aanstelling bij Ajax. Denny Landzaat komt vanaf maandag de technische staf van Fred Grim versterken.

Grim is na het ontslag van John Heitinga benoemd tot interim-trainer en lijkt voorlopig nog de honneurs waar te moeten nemen. Ajax gaat eerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur voor het een nieuwe trainer wil aanstellen. Dat betekent dat Grim, nu ondersteund door Landzaat, nog wel een aantal wedstrijden op de bank zit.

Van Hanegem verwacht niet veel van de toevoeging van Landzaat. "Ze weten helemaal niet meer wat ze moeten doen", reageert De Kromme in de Willem & Wessel-podcast. "Landzaat is een hele aardige jongen, maar die is overal al geweest. In dat land en dat land. Hij gaat nu een keeper helpen, niet best."

Landzaat was de afgelopen jaren als assistent-trainer werkzaam bij de nationale ploeg van Indonesië, Ferencvaros, Lech Poznan, Al-Taawoun en Willem II.