Willem van Hanegem over Nouri: "Hij was zo'n geweldige jongen"

Willem van Hanegem heeft zich bij AT5 uitgesproken over Abdelhak Nouri, de middenvelder die in 2017 tijdens een oefenwedstrijd een hartaanval kreeg en daar blijvende hersenschade aan overhield. Zondag werd ter ere van hem het Abdelhak Nouri Toernooi georganiseerd, waarbij geld werd ingezameld voor de Nouri Foundation.

Die stichting zet zich in voor veilige sportomgevingen, onder meer door AED’s te plaatsen bij voetbalpleintjes. Van Hanegem trad tijdens het toernooi op als coach van een van de deelnemende teams. Er deden veel oud-profvoetballers mee.

"Ik ken de familie erg goed", vertelt Van Hanegem aan AT5. "Het zijn geweldige mensen. Dit is iets dat je nooit van je leven meer vergeet. Hij was zo'n geweldige jongen. Een goede speler, maar hij zat ook als mens geweldig in elkaar."