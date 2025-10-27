Willem van Hanegem schrikt van Ajax: "Was van zo'n laag niveau"

Willem van Hanegem is geschrokken van het spel van Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De Kromme zag de Amsterdammers zegevieren in Enschede, maar was niet onder de indruk.

Van Hanegem zag dat de spelers van Ajax de bal snel weer kwijt waren. "Die waren blij met de winst tegen FC Twente en dat mag ook. Maar die eerste helft in Enschede, het was van zo'n laag niveau", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Daar liep een elftal zonder enig vertrouwen. Dat doet verliezen dus met spelers."

"Kijk naar Liverpool", geeft Van Hanegem nog zo'n voorbeeld. "Geweldige spelers, een trainer die het al heeft laten zien en toch gaat het mis, dat is nou vertrouwen of juist een gebrek aan vertrouwen. Dat brengt iets op gang. Dan hoor je bijvoorbeeld opeens mensen zeggen dat Slot in een gespreid bedje kwam na Jürgen Klopp en dat hij het nu zelf moet doen en dat het mislukt. Dat slaat nergens op. Ik ben de eerste die de invloed van trainers bagatelliseert, maar nu net doen of Slot vorig seizoen niets heeft gepresteerd is gekkigheid", aldus de oud-international.