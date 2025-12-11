Willem van Hanegem: "Toen kreeg je gezanik en gezeur bij Ajax"

Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Arthur
bron: Willem & Wessel Podcast
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem hecht weinig waarde aan de schorsing van Youri Baas voor de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord aanstaande zondag. Hoewel hij eerder positief was over de Ajacied, heeft de recente onrust bij Ajax zijn mening veranderd.

"Ik heb die jongen gezien bij Jong Oranje, hij speelde toen bij NEC", vertelt Van Hanegem in de Willem & Wessel Podcast. "Salah-Eddine zat er toen ook bij en ik heb over die twee gezegd: ik zou die bij mijn ploeg willen hebben. Alleen ze hebben Baas opgesteld, toen kreeg je dat gezanik en gezeur bij Ajax, en toen ging die jongen ook gek doen."

Volgens de oud-voetballer laat Baas daardoor een ander beeld zien. "Hij heeft het wel, maar hij ging hele rare dingen doen", zegt Van Hanegem. "Dan denk ik: ga geen gekke dingen doen, want je kunt aardig voetballen en bent een aardige verdediger. Anders gaat het weer ten koste van. Dan ga je je geforceerd gedragen en gekke dingen doen. Of hij nu meedoet of niet, dat maakt niet zoveel uit", besluit hij.

Youri Baas
