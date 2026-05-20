Willem van Hanegem verdedigt Ajacied: "Dan neem je die toch mee?"

Willem van Hanegem begrijpt niet dat Mika Godts niet meegaat naar het WK. De aanvaller van Ajax ontbreekt in de selectie van België.

Godts is dit seizoen de absolute sterkhouder bij Ajax en kent geweldige cijfers. Onlangs maakte de vleugelaanvaller nog zijn debuut voor de nationale ploeg. Komende zomer moet Godts het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op de tv bekijken.

Van Hanegem kan niet begrijpen dat bondscoach Rudi Garcia geen beroep doet op Godts. "Ik snap niet dat hij niet meegaat.", reageert hij in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur. "Ze zeggen dan dat ze al een speler van Manchester City (Jeremy Doku red.) hebben, maar als je dan nog een goede speler voor die plek hebt, dan neem je die toch mee."