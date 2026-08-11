Willem van Hanegem voorspelt: "Ajax gaat veel aan hem hebben"

Willem van Hanegem zag dat eigenlijk alle drie de topclubs in Nederland het lastig hadden tijdens de eerste speelronde in de Eredivisie. Wel zag het icoon van het Nederlandse voetbal een absolute meerwaarde rondlopen in het shirt van Ajax: Julian Brandt.

"PSV heeft een verdediging waar je je wezenloos van schrikt, bij Ajax denk je de ene keer 'ja, die zijn er weer' en de andere keer 'wat doen zij?", begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "En Feyenoord zag er een uur lang tegen Sparta best leuk uit en het laatste half uur deed mij denken aan het vorige seizoen."

"Dat is wel de samenvatting van de prestaties van de topclubs in de eerste speelronde. Ja, Julian Brandt kan voetballen, dat wisten we al. Het gaat er dan om dat hij nog fit is, want Raheem Sterling kon vroeger ook best wel iets. En Brandt is fit, daar gaat Ajax veel aan hebben. Die extra kwaliteit, zo’n speler, die zie ik niet bij PSV en ook niet bij Feyenoord", aldus Van Hanegem.