Willem van Hanegem 'waarschuwt' Ajax na zege: "Voor hoe lang?"

Willem van Hanegem ziet dat veel Nederlandse ploegen nog wisselvallig presteren in de Eredivisie. De Kromme wijst in zijn column op de website van het AD onder andere naar het spel van PSV en zag signalen van 'gemakzucht en verslapping' bij de regerend landskampioen.

"Maar je ziet de voorbeelden overal hoor", benadrukt hij in zijn column. "FC Utrecht werd bewierookt en verloor vorige week toch opeens van Sparta. Ik kijk zelf ook graag naar AZ en Kees Smit is een speler waar ik voor thuis blijf, maar van Volendam konden ze gewoon niet winnen", blikt Van Hanegem terug.

"Een paar dagen later in Bulgarije tegen Levski Sofia was het dan wel weer goed, in een vijandig stadion. Dat vond ik echt een knappe prestatie", vervolgt hij enthousiast. "Bij Feyenoord zagen we de voorbije weken nog veel wisselvalligheid, FC Twente won (met 1-2 op bezoek bij SC Heerenveen, red.) pas voor de eerste keer. Ajax lijkt wel wat verbeteren zag ik tegen Heracles, maar voor hoe lang? Er valt ook daar nog geen peil op te trekken", besluit Van Hanegem.