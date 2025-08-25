Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Willem van Hanegem 'waarschuwt' Ajax na zege: "Voor hoe lang?"

Niek
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Orange Pictures

Willem van Hanegem ziet dat veel Nederlandse ploegen nog wisselvallig presteren in de Eredivisie. De Kromme wijst in zijn column op de website van het AD onder andere naar het spel van PSV en zag signalen van 'gemakzucht en verslapping' bij de regerend landskampioen. 

"Maar je ziet de voorbeelden overal hoor", benadrukt hij in zijn column. "FC Utrecht werd bewierookt en verloor vorige week toch opeens van Sparta. Ik kijk zelf ook graag naar AZ en Kees Smit is een speler waar ik voor thuis blijf, maar van Volendam konden ze gewoon niet winnen", blikt Van Hanegem terug. 

"Een paar dagen later in Bulgarije tegen Levski Sofia was het dan wel weer goed, in een vijandig stadion. Dat vond ik echt een knappe prestatie", vervolgt hij enthousiast. "Bij Feyenoord zagen we de voorbije weken nog veel wisselvalligheid, FC Twente won (met 1-2 op bezoek bij SC Heerenveen, red.) pas voor de eerste keer. Ajax lijkt wel wat verbeteren zag ik tegen Heracles, maar voor hoe lang? Er valt ook daar nog geen peil op te trekken", besluit Van Hanegem. 

Joeri Heerkens

Joeri Heerkens vestigt record, maar Jong Ajax gaat wel onderuit

0
Damon Mirani baalt na een nederlaag van Heracles Almelo

Mirani na Ajax - Heracles Almelo: "Ik vind het echt schandalig"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 Sparta Rotterdam 3 -1 6
6 AZ 2 3 4
7 Ajax 2 2 4
8 FC Utrecht 2 3 3
9 FC Volendam 3 0 3
10 NAC Breda 2 -1 3
