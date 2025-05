Willem van Hanegem waarschuwt Ten Hag: "Dat is niet te hopen"

Ten Hag staat voor een grote uitdaging: het opvolgen van Xabi Alonso bij het succesvolle Leverkusen. Tegelijkertijd dreigt de club afscheid te moeten nemen van enkele sterkhouders. "Ze verkopen Jeremie Frimpong en waarschijnlijk ook Florian Wirtz aan Liverpool, dat levert een kleine 200 miljoen op", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Met dat bedrag in kas hoopt Van Hanegem dat Ten Hag niet opnieuw teruggrijpt op bekende namen uit zijn Ajax-periode. "Het is niet te hopen dat Erik ten Hag daar als nieuwe trainer nog wat spelers die hij kent van Ajax voor wil halen. Die fout zal hij vast niet meer maken", aldus De Kromme.

Tijdens zijn periode bij Manchester United haalde Ten Hag verschillende oud-Ajacieden naar Engeland. Zo kwamen Antony en Lisandro Martínez rechtstreeks over van Ajax, terwijl Andre Onana, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui via een tussenstap opnieuw met hem samenwerkten. Ook landgenoten als Tyrell Malacia, Joshua Zirkzee en Wout Weghorst werden onder zijn leiding naar Old Trafford gehaald.