Willem van Hanegem wijst: "Kenneth Taylor is er ook goed in"

Van Hanegem zag dat Oranje twee keer goed voor de dag kwam. "En dat is toch lekker voor Ronald Koeman, want je proefde toch alweer een sfeertje dat ze in Zeist misschien wel een deurtje verder moesten kijken. Want Erik ten Hag is op de markt en wie weet wat er met Peter Bosz gebeurt als PSV officieel overal naast heeft gegrepen", schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Zondagavond ging het, zoals vaker bij het Nederlands elftal, mis na strafschoppen. "Koeman had een paar jongens die goed strafschoppen kunnen nemen gewisseld al bracht hij met Taylor en Koopmeiners en eerder in de wedstrijd Simons natuurlijk wel spelers terug die er ook goed in zijn", aldus Van Hanegem. "We zullen er iets op moeten verzinnen want het gaat vrijwel altijd mis."