Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willem van Hanegem wijst op oud-Ajacied: "En dat is geen grap"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem heeft Mike van der Hoorn aangehaald om duidelijk te maken hoe snel de beeldvorming rond voetballers kan veranderen. De columnist wijst erop dat de oud-verdediger van Ajax in het verleden bij Jong Oranje zelfs de voorkeur kreeg boven Virgil van Dijk.

Van Hanegem ergert zich aan de snelheid waarmee spelers bij het Nederlands elftal worden opgehemeld en vervolgens weer worden afgeschreven. In zijn column voor het Algemeen Dagblad haalt hij verschillende voorbeelden aan.

Zo wijst Van Hanegem op de carrière van Van Dijk, die inmiddels honderd interlands achter zijn naam heeft staan. Dat de verdediger zou uitgroeien tot een vaste waarde bij Oranje, was in zijn jongere jaren allerminst vanzelfsprekend. "Zelfs Virgil van Dijk had ooit moeite om bij Oranje te komen. Louis van Gaal was niet gecharmeerd, bij Jong Oranje kozen ze zelfs liever voor Mike van der Hoorn en dat is geen grap. Nu heeft hij honderd interlands."

Van Hanegem vindt dat Van Dijk zijn ervaringen kan gebruiken om de nieuwe generatie internationals te helpen omgaan met alle meningen van buitenaf. "Hij kan de jonge jongens bij Oranje vertellen: laat je niet gek maken door al die kenners. Op donderdag ben je de toekomst van Nederland en op zondag mogen ze je nooit meer oproepen."

De columnist ziet dat momenteel onder meer gebeuren bij spelers als Guus Til en Joey Veerman. Ook de jonge internationals Ruben van Bommel, Gjivai Zechiël en Mexx Meerdink moeten volgens Van Hanegem leren omgaan met de snel veranderende verwachtingen rond Oranje.

Gerelateerd:
Demiane Agustien (links)

Eredivisieclubs azen op Arsenal-talent: "Vergelijkbaar met Ziyech"

0
Peter Bosz op de persconferentie in Enschede

Peter Bosz legt druk ook bij Ajax: "Dat moeten ze nog bewijzen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Willem van Hanegem Mike van der Hoorn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Eredivisieclubs azen op Arsenal-talent: "Vergelijkbaar met Ziyech"

Peter Bosz legt druk ook bij Ajax: "Dat moeten ze nog bewijzen"

Fransen na Godts-transfer: "Eredivisie is tweederangscompetitie"

Van der Vaart doet bekentenis over Rotterdam: "Voel me hier thuis"

Sulejmani hoopt op terugkeer naar Ajax: "Komt er maar niet van"

Kritiek op Ajax-goalie neemt toe: "Allesbehalve een zekere indruk"

"Dit was echt het beste Ajax dat ik in al die jaren heb gezien"

Youri Mulder vol lof: "De beste speler met wie ik heb gespeeld"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws