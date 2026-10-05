Willem van Hanegem wijst op oud-Ajacied: "En dat is geen grap"
Willem van Hanegem heeft Mike van der Hoorn aangehaald om duidelijk te maken hoe snel de beeldvorming rond voetballers kan veranderen. De columnist wijst erop dat de oud-verdediger van Ajax in het verleden bij Jong Oranje zelfs de voorkeur kreeg boven Virgil van Dijk.
Van Hanegem ergert zich aan de snelheid waarmee spelers bij het Nederlands elftal worden opgehemeld en vervolgens weer worden afgeschreven. In zijn column voor het Algemeen Dagblad haalt hij verschillende voorbeelden aan.
Zo wijst Van Hanegem op de carrière van Van Dijk, die inmiddels honderd interlands achter zijn naam heeft staan. Dat de verdediger zou uitgroeien tot een vaste waarde bij Oranje, was in zijn jongere jaren allerminst vanzelfsprekend. "Zelfs Virgil van Dijk had ooit moeite om bij Oranje te komen. Louis van Gaal was niet gecharmeerd, bij Jong Oranje kozen ze zelfs liever voor Mike van der Hoorn en dat is geen grap. Nu heeft hij honderd interlands."
Van Hanegem vindt dat Van Dijk zijn ervaringen kan gebruiken om de nieuwe generatie internationals te helpen omgaan met alle meningen van buitenaf. "Hij kan de jonge jongens bij Oranje vertellen: laat je niet gek maken door al die kenners. Op donderdag ben je de toekomst van Nederland en op zondag mogen ze je nooit meer oproepen."
De columnist ziet dat momenteel onder meer gebeuren bij spelers als Guus Til en Joey Veerman. Ook de jonge internationals Ruben van Bommel, Gjivai Zechiël en Mexx Meerdink moeten volgens Van Hanegem leren omgaan met de snel veranderende verwachtingen rond Oranje.
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