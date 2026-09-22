Willem van Hanegem zeker: "Ik denk dat Ajax kampioen gaat worden"

Willem van Hanegem denkt dat Ajax kampioen gaat worden. De Amsterdammers wisten afgelopen weekend Excelsior niet te verslaan, maar winnen hun wedstrijden vaak klinisch.

"Ik denk dat Ajax kampioen gaat worden", zegt Van Hanegem bij VoetbalPrimeur. Dat is verrassend, aangezien Ajax Excelsior niet wist te verslaan. Vond De Kromme Ajax goed in dat duel? "Dan hadden ze wel gewonnen. Ze hebben kansen zat gehad."

Een kwestie van kwaliteit dus, dat Ajax haar kansen niet afmaakt? "Ja", is De Kromme stellig.