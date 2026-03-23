Willem van Hanegem ziet Ajacied tegenvallen: "Hij was heel zwak"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem vindt dat Feyenoord meer had moeten halen uit de Klassieker tegen Ajax. In zijn column namens het Algemeen Dagblad is hij kritisch op zowel Ajax als Feyenoord, maar vooral op Raheem Sterling.

Van Hanegem begint zijn verhaal cynisch over de verwachtingen rond Ajax voorafgaand aan de wedstrijd. "Nou, daar kwamen ze, hoor. Ajax naar Rotterdam. Met 4-0 gewonnen van Sparta en dus de grote favoriet in de Klassieker. Met een Spaanse trainer die nog net niet Johan Cruijff zelf was, maar die in alles hetzelfde dacht. Met Mika Godts, die gewoon niet af te stoppen zou zijn, want wat was die goed tegen Sparta."

Volgens hem viel dat in De Kuip flink tegen. "Nu, Godts was heel zwak in de Kuip", schrijft het Feyenoord-icoon. "Wat is dat toch in Nederland en zeker in Amsterdam? Als Ajax na maandenlang de ondergrens aantikken een keer aardig speelt om dan meteen weer door te slaan? Ja, ik dacht ook dat Ajax zou winnen, dat baseerde ik op het lage niveau van Feyenoord."

Toch is hij ook kritisch op Feyenoord zelf, en dan vooral op Raheem Sterling. "De miljoenen van de Champions League staan op het spel, maar Feyenoord speelt nog steeds met een linksbuiten die lijkt te zijn weggeplukt uit de veteranencompetitie. Het is bijna zielig wat Raheem Sterling laat zien, maar na afloop klinkt het alsof hij nog maar een procentje verwijderd is van zijn topvorm."

Volgens Van Hanegem had Feyenoord de wedstrijd moeten winnen. "Ze hadden in de Kuip de klus moeten afmaken tegen één van de zwakste ploegen van Ajax in jaren. Bij winst was het gat acht punten met Ajax en vijf met NEC."

