Willem Vissers bekritiseert Ajax-speler: "Brengt helemaal niks"

"De wedstrijd kantelde onmiddellijk toen Weghorst er na 55 minuten inkwam", zegt Arno Vermeulen over het duel met Sparta bij Voetbalpraat op ESPN. "Het wordt nu heel interessant wat Farioli gaat doen. Met Brobbey beginnen en Weghorst invallen. Of komt er, met alles wat hij nu gezien heeft, een kantelmoment en gaat hij met Weghorst beginnen en Brobbey op de bank zetten?", vraagt Vermeulen zich af.

Willem Vissers ziet niet in waarom Weghorst niet 90 minuten lang goed zou kunnen spelen. "Tuurlijk kan dat, hij speelt al vijftien jaar betaald voetbal. Brobbey is zo slecht in vorm. We hebben allemaal iets met hem, maar de laatste weken brengt hij echt helemaal niks. Weghorst valt nu gewoon goed in."

Vissers vindt de twee heel andere type spitsen. "De dingen die Brobbey goed zou moeten kunnen, kaatsen bijvoorbeeld, dat doet Weghorst ook allemaal beter. Weghorst kan je in de lucht aanspelen, hij kan goed koppen, dat kan Brobbey ook niet echt. Op dit moment is Weghorst gewoon een betere optie", aldus de journalist van de Volkskrant.