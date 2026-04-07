2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Willem Vissers over Ajax: "Dat is een ouwehoerenclub geworden"

Willem Vissers
Willem Vissers

In Voetbalpraat, het praatprogramma van ESPN, heeft Willem Vissers zich uitgelaten over de de huidige situatie bij Feyenoord en kijkt met een schuin oog naar Ajax en PSV.

Vissers vergelijkt Feyenoord en Ajax met PSV: "Als je kijkt naar Feyenoord en Ajax: dat zijn gewoon ouwehoerenclubs geworden. Het gaat alleen nog maar over allerlei geledingen die het niet met elkaar eens zijn. Die is het niet met die eens, weer een nieuwe trainer, technisch directeur. Weer dit, weer dat en voetballen ho maar."

De journalist vervolgt: "Mede daardoor hebben ze ook slechte spelers." Feyenoord kocht afgelopen zomer onder meer Steijn, Borges, Watanabe, Ahmedhodzic en Tengstedt, maar zij konden geen onuitwisbare indruk achterlaten. Perez merkt op dat de druk bij Feyenoord enorm is: "De clubs waar elke week over geschreven wordt zijn Feyenoord en Ajax, ondanks dat PSV ver bovenaan staat." Vissers reageert tot slot met de woorden. "Dat is toch logisch als elke week je trainer en directeur ontslagen worden."

