Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willem Vissers over Ajax: "Ze kunnen beter stoppen met voetbal"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Willem Vissers
Willem Vissers Foto: © Pro Shots

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen is definitief stopgezet. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot het duel na vijf minuten te staken, nadat supporters van de harde kern van Ajax herhaaldelijk vuurwerk op het veld hadden afgestoken. Het resterende deel van de wedstrijd wordt dinsdag om 14.30 uur hervat, achter gesloten deuren.

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant reageert fel op de situatie bij Ajax: "Supporters van de harde kern zijn de baas bij Ajax. Ze herdenken weer een overleden vriend met vuurwerk. Ze kunnen beter stoppen hier met voetbal, totdat ze weer controle hebben over hun aanhang. Gaat echt helemaal nergens meer over."

Ajax is nog in onderzoek hoe het heeft kunnen gebeuren dat er zoveel vuurwerk het stadion binnenkwam, dat ook nog eens werd afgestoken.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Fans van Ajax druipen af na het gestaakte duel tegen FC Groningen

Weghorst meldt zich ondanks staking toch nog bij Ajax-publiek

0
Menno Geelen

Geelen reageert op vuurwerk: "Hebben extra maatregelen geprobeerd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 13 5 24
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 Fortuna Sittard 14 -2 18
9 FC Twente 13 2 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd