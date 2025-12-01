Willem Vissers over Ajax: "Ze kunnen beter stoppen met voetbal"

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen is definitief stopgezet. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot het duel na vijf minuten te staken, nadat supporters van de harde kern van Ajax herhaaldelijk vuurwerk op het veld hadden afgestoken. Het resterende deel van de wedstrijd wordt dinsdag om 14.30 uur hervat, achter gesloten deuren.

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant reageert fel op de situatie bij Ajax: "Supporters van de harde kern zijn de baas bij Ajax. Ze herdenken weer een overleden vriend met vuurwerk. Ze kunnen beter stoppen hier met voetbal, totdat ze weer controle hebben over hun aanhang. Gaat echt helemaal nergens meer over."

Ajax is nog in onderzoek hoe het heeft kunnen gebeuren dat er zoveel vuurwerk het stadion binnenkwam, dat ook nog eens werd afgestoken.