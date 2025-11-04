Willem Vissers wijst het probleem van Ajax aan: "Het is geen..."

Terwijl de kritiek op de selectie van Ajax aanzwelt, is journalist Willem Vissers het er niet helemaal mee eens dat het puur een kwaliteitsprobleem is. Volgens hem zijn er individueel zeker goede spelers, maar lukt het Ajax niet om daar een geheel van te maken.

"Er zijn op zich goede spelers, maar het is geen goed team", stelt Vissers in Voetbalpraat. Hij wijst erop dat verschillende Ajacieden internationals zijn of dicht tegen nationale selecties aan zitten. "Sutalo speelt elke wedstrijd bij Kroatië. Dat is gewoon een land uit de subtop van de wereld. Itakura is toch international van Japan, Taylor is toch soms bij het Nederlands elftal geweest, Weghorst is de tweede spits van Oranje en Godts zit er bij België tegenaan."

Tegelijkertijd erkent de journalist dat Ajax bij lange na geen topteam is, maar benadrukt hij dat er wel voldoende kwaliteit zou moeten zijn voor prestaties in de Eredivisie. "Het is geen internationale top, maar het is toch wel een elftal dat thuis van Heerenveen moet kunnen winnen?"

Daarbij kijkt hij ook vooruit naar wat een cruciale week kan worden voor Ajax. "Er staat bij Galatasaray een geweldig team. Je kunt je bijna niet voorstellen dat Ajax daar überhaupt een kans tegen maakt." En ook de wedstrijd tegen FC Utrecht voorspelt weinig goeds voor de Amsterdammers. "Tegen FC Utrecht hebben ze het altijd moeilijk. Daar is vorig jaar zelfs de val van Farioli begonnen door daar met 4-0 te verliezen anderhalve maand voor het einde van de competitie."