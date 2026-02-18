Willem Vissers zet vraagtekens bij Ajax: "Dat voor zoveel geld"

Willem Vissers plaatst zijn vraagtekens bij het beleid van Ajax. De journalist van de Volkskrant had al snel zijn twijfels bij het aantrekken van Oleksandr Zinchenko, die in januari werd binnengehaald.

"Ik vraag me af hoe fit hij was. Toen hij vorige week inviel vond ik hem niet fit ogen. Neemt niet weg dat het ongelofelijk tragisch is", zegt Vissers bij Voetbalpraat op ESPN. "Ik vind het tricky als je een leider haalt voor twaalf wedstrijden. En dat voor zoveel geld."

Kenneth Perez ziet dat de voetbalwereld snel kan veranderen. "Het zou de leider worden voor Ajax en hij zou weer voetballen en naar het WK gaan. Binnen vijf minuten is Ajax de speler die ze dachten te krijgen kwijt. Het voetballeven is zo betrekkelijk", aldus de Deen.

Jeroen Elshoff vindt het lastig om in te schatten hoe groot het gemis van Zinchenko zal zijn. "Het is te kort geweest om dat te beoordelen", meent de commentator. "Hij profileerde zich als leider, en bij een jong Ajax heb je ervaren spelers nodig. Daar had Zinchenko de aangewezen man voor kunnen zijn."