Willem Weijs geniet van Ajax-talent: "Potverdorie, dacht ik toen"

Willem Weijs is vol lof over de ontwikkeling van Sean Steur, die zich dit seizoen in de basis heeft gespeeld bij Ajax. De oefenmeester geniet met volle teugen van de jonge middenvelder en werkte bij het beloftenteam al samen met Steur.

"Het tempo bepalen, versnelling in het spel brengen, openingen creëren die anderen niet zien. Daar is Sean echt onderscheidend in", legt hij uit in een interview op de website van VI. "De pass voorafgaand aan de goal, de voorassist, dat is zijn specialiteit. Maar zijn rendement was nog weleens een bottleneck. En we hamerden ook altijd veel op het dynamische, we vonden Sean veel te veel in de bal spelen", blikt Weijs terug.

"Maar tegen Qarabag gaf hij meteen een assist en tegen Feyenoord zag ik hem een enorme sprint trekken, waarbij hij over Luciano Valente heen ging en bijna scoorde", herinnert hij zich nog. "Potverdorie, dacht ik toen. We hebben het bij jonge spelers vaak over: meespelen of écht impact hebben. En we hebben het over: wedstrijden en topwedstrijden. Als je zo kunt uitblinken in een topwedstrijd… Dat is bijzonder", constateert Weijs.

"Sean wil altijd de bal hebben, altijd spelen", vervolgt hij enthousiast. "Als hij dit seizoen op woensdag in de Youth League had gespeeld, dan zag je in de data dat hij héél diep was gegaan. Maar dan belde hij meteen na de wedstrijd op: “Trainer, vrijdag wil ik weer spelen bij Jong”. Hij is een échte liefhebber, op een missie. Hij wil de top bereiken en heeft heel veel overtuiging, zelfvertrouwen, daadkracht daarin, meer dan anderen", besluit Weijs.