Willem Weijs roemt Ajax-talent: "Hij heeft me best wel verrast"

Niek
Willem Weijs in Amsterdam
Willem Weijs in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Mohamed Abdalla (16) maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Jong Ajax. Willem Weijs is vol lof over de talentvolle middenvelder, die onder trainer Fred Grim zelfs al een keer bij de eerste selectie zat. 

"Ik moet eerlijk zeggen: ik had niet verwacht dat hij meteen basisspeler zou worden bij ons", blikt hij terug op de website van ESPN. "Ik had twijfels over zijn manier van spelen. Bij Onder 19 haalde hij de bal overal op om vervolgens een dribbel in te zetten. Zou hij dat ook in de Keuken Kampioen Divisie kunnen, vroeg ik me af? Hij heeft me best wel verrast. Na een paar weken was hij ook bij ons dominant met zijn dribbels. Het is verbazingwekkend snel gegaan", aldus Weijs.

De oefenmeester ziet Abdalla als een moderne middenvelder. “Niet supercreatief als Abdellah Ouazane, maar een box to box-middenvelder die uitstekende technische kwaliteiten koppelt aan een sterk lichaam en duelkracht", legt hij uit. "Hij kan kort wegdraaien, zijn eerste aanname is goed, zijn passing redelijk en hij kan zogezegd het veld oversteken met zijn dribbel. Daarnaast heeft hij ook nog de power om zich in duels te vechten en ballen te veroveren.”

Abdalla liet buiten de lijnen ook een uitstekende indruk achter met zijn gedrevenheid. “Bij Ajax werkten we met een online systeem waarin spelers hun eigen wedstrijden konden terugkijken. Abdalla keek alles terug en vroeg actief om feedback. Dan had hij eigen acties geselecteerd en vroeg hij wat ie beter had kunnen doen", aldus Weijs, die nog wel een duidelijk verbeterpunt ziet. “Verdedigend positie kiezen bijvoorbeeld. Vuile meters maken in de omschakeling. En ook wel de juiste momenten kiezen om zijn dribbel in te zetten. Daar valt nog winst te behalen", weet de voormalig Jong Ajax-trainer. 

