Willem Weijs roemt Ajax-talent: "Hij heeft me best wel verrast"
Mohamed Abdalla (16) maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Jong Ajax. Willem Weijs is vol lof over de talentvolle middenvelder, die onder trainer Fred Grim zelfs al een keer bij de eerste selectie zat.
"Ik moet eerlijk zeggen: ik had niet verwacht dat hij meteen basisspeler zou worden bij ons", blikt hij terug op de website van ESPN. "Ik had twijfels over zijn manier van spelen. Bij Onder 19 haalde hij de bal overal op om vervolgens een dribbel in te zetten. Zou hij dat ook in de Keuken Kampioen Divisie kunnen, vroeg ik me af? Hij heeft me best wel verrast. Na een paar weken was hij ook bij ons dominant met zijn dribbels. Het is verbazingwekkend snel gegaan", aldus Weijs.
De oefenmeester ziet Abdalla als een moderne middenvelder. “Niet supercreatief als Abdellah Ouazane, maar een box to box-middenvelder die uitstekende technische kwaliteiten koppelt aan een sterk lichaam en duelkracht", legt hij uit. "Hij kan kort wegdraaien, zijn eerste aanname is goed, zijn passing redelijk en hij kan zogezegd het veld oversteken met zijn dribbel. Daarnaast heeft hij ook nog de power om zich in duels te vechten en ballen te veroveren.”
Abdalla liet buiten de lijnen ook een uitstekende indruk achter met zijn gedrevenheid. “Bij Ajax werkten we met een online systeem waarin spelers hun eigen wedstrijden konden terugkijken. Abdalla keek alles terug en vroeg actief om feedback. Dan had hij eigen acties geselecteerd en vroeg hij wat ie beter had kunnen doen", aldus Weijs, die nog wel een duidelijk verbeterpunt ziet. “Verdedigend positie kiezen bijvoorbeeld. Vuile meters maken in de omschakeling. En ook wel de juiste momenten kiezen om zijn dribbel in te zetten. Daar valt nog winst te behalen", weet de voormalig Jong Ajax-trainer.
Hélène Hendriks vertelt over Oranje-boycot: "Op de vingers getikt"
Brobbey onthult sterkste tegenstander: "Dat was wel een beest"
KNVB komt met flinke waarschuwing voor clubs na 'paspoortgate'
Willem Weijs roemt Ajax-talent: "Hij heeft me best wel verrast"
Koeman over transfer oud-Ajacied: "Hij heeft mij ook gebeld"
'Ajax hield datalek stil na sluiten van deal met ethisch hacker'
'Francisco Conceição kan zich gaan opmaken voor megatransfer'
Supporters aangehouden na ongeregeldheden in ArenA: "Volle gang"
PSV'er meldt zich boos op Instagram na Marokkaanse oproep Bounida
Dies Janse over toekomst: "Probeer me daar niet op te focussen"
PSV maakt indruk: "Een spectaculaire sprong richting Ajax-niveau"
Gloukh maakt indruk op sterspeler van PSG: "Heel goede speler"
Ronald Koeman verklaart Wout Weghorst-oproep: "Dat is de reden"
'Wout Weghorst ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'
Driessen meent: "Ajax zit waarschijnlijk niet op hem te wachten"
René van der Gijp over Brian Brobbey: "Het leuke aan hem is..."
Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"
Oud-Ajacied dichtbij unieke prestatie: "Kan een legende worden"
Johan Inan wijst zwakste schakels aan bij Ajax: "Dieptepunt"
Weghorst uit vorm? "Ik vind hem de laatste tijd niet zo goed"
Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"
Dave Maasland vreest: "Dan heeft Ajax er een klein probleem bij"
Steur onthult: "Ik heb daar inderdaad met hem over gesproken"
Óscar García na Klassieker: "Ik vond het een goede wedstrijd"
Ten Cate: "Mijn moeder is nog nooit zo geïnteresseerd geweest"
'PSV gaat spoedig miljoenen neertellen voor oud-speler van Ajax'
Ajax deelt plannen Nieuwe Toekomst: "Moet visitekaartje worden"
Wilfred Genee onthult: "Hij kon alles zien in systeem van Ajax"
Bounida hakt knoop door en krijgt direct bijzondere uitnodiging
Willie Overtoom haalt uit naar Ajax: "Ze worden teveel gepamperd"