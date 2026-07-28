Willem Weijs vindt nieuwe club: "Hij past bij onze ambities"
Willem Weijs gaat aan de slag bij de FC Twente/Heracles Academie. De voormalig hoofdtrainer van Jong Ajax tekent voor een jaar in Enschede en stond maandag zelfs al op het trainingsveld.
Op zijn twintigste begon Weijs al in het trainingsvak en hij werkte in de jeugdopleidingen van PSV, NAC Breda en Ajax. Vervolgens trok hij naar België, waar hij aan de slag ging bij SK Lommel en Anderlecht. Bij laatstgenoemde club werkte hij naast hoofdtrainer Vincent Kompany. Later werd hij hoofdtrainer van FC Eindhoven en Jong Ajax.
In Amsterdam kwam zijn avontuur echter vroegtijdig ten einde. Jordi Cruijff begon bij de club en Weijs was één van de eerste personen die het veld moest ruimen. Jaap Noltes, manager van de Academie, is blij met het aantrekken van Weijs. "Het is een mooie naam, passend bij onze ambities. Hij heeft veel voetbalinhoud en kwaliteit", aldus Noltes.
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de return in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Tactiek van Michel bij Ajax geanalyseerd: "Dat is een principe"
Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"
Willem Weijs vindt nieuwe club: "Hij past bij onze ambities"
Ihattaren naar Nederlandse subtopper? "Hij lijkt in beeld te zijn"
Flinke Europese domper voor Ajax door hernieuwde ticketverdeling
'Tadic gaat terugkeren bij Ajax': "Als trainer of teammanager"
Di Marzio: 'Italiaanse club zoekt contact met speler van Ajax'
'Premier League-club laat bij Ajax vertrokken Tomiyasu meetrainen'
'Ajax-doelwit niet overtuigend': "Geen topspits, een type-Weghorst"
'Ajax bereikt akkoord en gniffelt om berichtgeving over Arokodare'
'Tadic eist opnieuw rugnummer op bij terugkeer in Eredivisie'
Romano onthult: Dit miljoenensalaris neemt Ajax over voor Arokodare
Leonardo maakt Ajax-debuut: "Hij kwam weinig in het stuk voor"
'Transfer klapt op laatste moment: Kaplan vertrekt niet bij Ajax'
Steijn kijkt naar kansen van Ajax: "Met al die nieuwe spelers..."
De Mos over Ajax-target: "Hij kan niet zo goed tegen kritiek"
BREAKING | 'Ajax maakt werk van terugkeer van Edson Álvarez'
'Ajax deed navraag bij Manchester United naar Oranje-international'
'Kink in de kabel bij Ajax-transfer': "Daar gaat het nog niet goed"
Nijland: "Tadic stond toen op het punt ergens anders te tekenen"
AZ verlengt met spits na interesse van Ajax en Europese topclubs
Dusan Tadic reageert: "Iedereen weet wat Ajax voor mij betekent"
Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"
Ajax verlengt met Rijkhoff en stuurt spits naar buitenland
'Ajax wilde Dusan Tadic terughalen, routinier zag niks in plan'
'Jordan Henderson (36) serieus in beeld bij Engelse grootmacht'
'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'
'Oud-Ajacied naar Van Spor FK en begint aan veertiende club'
Zwart enthousiast over Ajax-aanwinst: "Een flinke verbetering"
Dusan Tadic voltooit transfer en keert opnieuw terug in Eredivisie