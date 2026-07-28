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Willem Weijs vindt nieuwe club: "Hij past bij onze ambities"

Stefan
Willem Weijs
Willem Weijs Foto: © Pro Shots

Willem Weijs gaat aan de slag bij de FC Twente/Heracles Academie. De voormalig hoofdtrainer van Jong Ajax tekent voor een jaar in Enschede en stond maandag zelfs al op het trainingsveld.

Op zijn twintigste begon Weijs al in het trainingsvak en hij werkte in de jeugdopleidingen van PSV, NAC Breda en Ajax. Vervolgens trok hij naar België, waar hij aan de slag ging bij SK Lommel en Anderlecht. Bij laatstgenoemde club werkte hij naast hoofdtrainer Vincent Kompany. Later werd hij hoofdtrainer van FC Eindhoven en Jong Ajax.

In Amsterdam kwam zijn avontuur echter vroegtijdig ten einde. Jordi Cruijff begon bij de club en Weijs was één van de eerste personen die het veld moest ruimen. Jaap Noltes, manager van de Academie, is blij met het aantrekken van Weijs. "Het is een mooie naam, passend bij onze ambities. Hij heeft veel voetbalinhoud en kwaliteit", aldus Noltes.

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