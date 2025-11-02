Willemsen eerlijk over vuurwerk-onderbreking: "Een mooi gebaar"

Volgens Willemsen was SC Heerenveen in de slotfase nog het dichtst bij een zege. "We gaven weinig weg. Ze hadden wel fases in de tweede helft dat ze sterker waren, maar we stonden goed te verdedigen. Wij hadden met Max (Rivera red.) op het laatst nog best wat kansen", vertelt hij aan Omrop Fryslân. "Het was niet dat wij veel beter waren. De wedstrijd was wel in balans, maar niet echt open."

De wedstrijd werd in de eerste helft onderbroken vanwege vuurwerk voor de overleden supporter Patrick Overeem. "Het was een mooi gebaar van de Ajax-supporters. Er was iemand overleden, dus dat is een mooie respectbetuiging", aldus Willemsen, die zich niet stoorde aan de onderbreking. "Het was een korte onderbreking, dat was voor ons geen groot probleem. Voor de mensen die dichtbij de persoon staan zal dit een mooi gebaar zijn. Ik denk dat die er heel blij mee zijn."