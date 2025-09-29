Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willie Overtoom analyseert: "Dat is iets wat niet bij Ajax past"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Willie Overtoom
Willie Overtoom Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdag met moeite ook de vierde thuiswedstrijd in de Eredivisie winnend afgesloten. NAC Breda domineerde lange fases in de Johan Cruijff Arena en zag bovendien twee doelpunten afgekeurd worden. Toch trok de ploeg van John Heitinga met 2-1 aan het langste eind.

Oud-voetballer Willie Overtoom keek met interesse naar de wedstrijd en richtte zijn aandacht na afloop vooral op de kritische houding van de Ajax-supporters. Op X schrijft hij: "Het is interessant om te zien hoe kritisch de supporters momenteel zijn. Sommigen zijn klaar met Heitinga, sommigen zijn klaar met Bosz en zo gaat dat denk ik wel bij elke club. Maar heeft het te maken met de coaches of met dat er simpelweg gewoon nog te weinig spelers zijn die het spel echt begrijpen, en wat zij willen ook technisch/tactisch aan de bal kunnen uitvoeren?"

Volgens Overtoom viel vooral het vele terugspelen van Ajax op. "Gisteren bij Ajax bijvoorbeeld, werd er ontzettend veel terug gespeeld, iets wat eigenlijk niet bij Ajax past. Ik denk niet dat dit is wat Heitinga vraagt van spelers. Is het raar aangezien de nadruk best ligt op het fysieke aspect van het spel?"

De oud-middenvelder benadrukt dat techniek en positiespel belangrijker zouden moeten zijn dan fysieke kracht. "Dan heb je een kleine speler als Gloukh die eigenlijk laat zien wat voetbal inhoudt, minder fysiek maar technisch en tactisch is dat wel wat je zoekt in spelers. Voor mij valt dat samen met een goed positiespel en zou dat eigenlijk altijd voor fysieke kwaliteiten moeten gaan. Van Gaal zei; je hebt minstens vier van dat soort spelers nodig om goed voetbal te kunnen spelen", besluit hij.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Josip Sutalo wijst

Drie Ajax-spelers in Elftal van de Week: "Heitinga de tijd geven"

0
Willem van Hanegem

Van Hanegem: "In Amsterdam denken ze nu dat hij de oplossing is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd