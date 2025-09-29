Willie Overtoom analyseert: "Dat is iets wat niet bij Ajax past"

Ajax heeft zaterdag met moeite ook de vierde thuiswedstrijd in de Eredivisie winnend afgesloten. NAC Breda domineerde lange fases in de Johan Cruijff Arena en zag bovendien twee doelpunten afgekeurd worden. Toch trok de ploeg van John Heitinga met 2-1 aan het langste eind.

Oud-voetballer Willie Overtoom keek met interesse naar de wedstrijd en richtte zijn aandacht na afloop vooral op de kritische houding van de Ajax-supporters. Op X schrijft hij: "Het is interessant om te zien hoe kritisch de supporters momenteel zijn. Sommigen zijn klaar met Heitinga, sommigen zijn klaar met Bosz en zo gaat dat denk ik wel bij elke club. Maar heeft het te maken met de coaches of met dat er simpelweg gewoon nog te weinig spelers zijn die het spel echt begrijpen, en wat zij willen ook technisch/tactisch aan de bal kunnen uitvoeren?"

Volgens Overtoom viel vooral het vele terugspelen van Ajax op. "Gisteren bij Ajax bijvoorbeeld, werd er ontzettend veel terug gespeeld, iets wat eigenlijk niet bij Ajax past. Ik denk niet dat dit is wat Heitinga vraagt van spelers. Is het raar aangezien de nadruk best ligt op het fysieke aspect van het spel?"

De oud-middenvelder benadrukt dat techniek en positiespel belangrijker zouden moeten zijn dan fysieke kracht. "Dan heb je een kleine speler als Gloukh die eigenlijk laat zien wat voetbal inhoudt, minder fysiek maar technisch en tactisch is dat wel wat je zoekt in spelers. Voor mij valt dat samen met een goed positiespel en zou dat eigenlijk altijd voor fysieke kwaliteiten moeten gaan. Van Gaal zei; je hebt minstens vier van dat soort spelers nodig om goed voetbal te kunnen spelen", besluit hij.