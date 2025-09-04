AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Willie Overtoom geeft tip aan Ajax: "Daar ligt de sleutel..."

Arthur
bron: X/WillieOvertoom
Willie Overtoom
Willie Overtoom Foto: © Pro Shots

Oud-profvoetballer Willie Overtoom, bekend van onder meer AZ en Heracles Almelo, heeft zich uitgesproken over de kansen van Ajax in de Eredivisie dit seizoen.

Overtoom ziet potentie in de selectie, maar legt de nadruk op het belang van het middenveld: "Ondanks dat Ajax (nog) niet overtuigd, zie ik best genoeg potentie in de selectie. Ik denk alleen dat de sleutel op het middenveld ligt met betrekking tot positionering. Je ziet vaak dat de twee aanvallende middenvelders in balbezit vaak al naast Weghorst lopen. Ze staan er al, maken de ruimte voor de spitsen juist kleiner en het is makkelijk te verdedigen."

De oud-middenvelder ziet ook verdedigende aandachtspunten: "Ook verdedigend kruipen ze vaak in de laatste lijn. Als je naast je verdedigers nog eens 2-3 man in of vlak voor de zestien hebt, hoe kan je dan nog goed druk houden op de bal? Zijn kleine dingetjes die een groot verschil kunnen maken. Maar goed, het begin is altijd sleutelen."

Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
