Willie Overtoom geeft tip aan Ajax: "Daar ligt de sleutel..."

Overtoom ziet potentie in de selectie, maar legt de nadruk op het belang van het middenveld: "Ondanks dat Ajax (nog) niet overtuigd, zie ik best genoeg potentie in de selectie. Ik denk alleen dat de sleutel op het middenveld ligt met betrekking tot positionering. Je ziet vaak dat de twee aanvallende middenvelders in balbezit vaak al naast Weghorst lopen. Ze staan er al, maken de ruimte voor de spitsen juist kleiner en het is makkelijk te verdedigen."

De oud-middenvelder ziet ook verdedigende aandachtspunten: "Ook verdedigend kruipen ze vaak in de laatste lijn. Als je naast je verdedigers nog eens 2-3 man in of vlak voor de zestien hebt, hoe kan je dan nog goed druk houden op de bal? Zijn kleine dingetjes die een groot verschil kunnen maken. Maar goed, het begin is altijd sleutelen."