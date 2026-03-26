Willie Overtoom haalt uit naar Ajax: "Ze worden teveel gepamperd"

Willie Overtoom heeft zich kritisch uitgelaten over het niveau van de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van afgelopen zondag. De oud-voetballer liet via X weten zich te storen aan de ontwikkeling van het huidige voetbal en spaarde daarbij de spelers niet.

De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, waardoor beide ploegen weinig opschieten in de strijd om de Europese tickets. Volgens Overtoom is het matige niveau echter geen incident, maar een ontwikkeling die al langer gaande is.

Overtoom: "We doen net alsof het niveau van de klassieker uit de lucht komt vallen, het niveau is al een tijdje niet top. Basis vaardigheden zijn minder, hierdoor is het positie spel een stuk minder, waardoor het tactisch ook weer minder is. Waar Nederland stond voor voetbal gaat het nu steeds meer de fysieke kant op, wat ook te zien is in de keuzes die er gemaakt worden binnen jeugdopleidingen op zowel amateur niveau als professioneel."

Hij gaat nog even door. "Aandacht voor functionele techniek is minder, zolang je maar sterk bent en hard kan rennen. Het tactische aspect oftewel spelbegrip wordt ook ontzettend onderschat, spelers moeten er tegenwoordig volledig zelf oplossingen vinden, maar welke oplossingen biedt je op voorhand aan spelers zodat ze deze in wedstrijd situaties gaan herkennen?"

Dan haalt Overtoom nog even uit. "Ik denk dat spelers teveel gepamperd worden, ouders die teveel bezig zijn met contracten want als ze dat niet krijgen maar ergens anders wel, dan zijn ze weg. Schoen contracten en wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Dat extreme pedagogische is gewoon jammer."