Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Willie Overtoom luidt noodklok in Eredivisie: "Het is echt bizar"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Willie Overtoom
Willie Overtoom Foto: © Pro Shots

Willie Overtoom stoort zich aan de steeds luidere groep critici in de voetbalwereld. Volgens hem missen sommige commentatoren de nodige achtergrond om spelers eerlijk te beoordelen, zo ook in de Nederlandse Eredivisie.

"Hugo Borst, die zelf niet gevoetbald heeft en dus geen enkel besef van taken gaat even zeggen dat je niks aan Frenkie hebt," stelt hij scherp, doelend op oud-Ajacied Frenkie de Jong die afgelopen week in actie kwam met het Nederlands Elftal.

Overtoom ziet bovendien een duidelijke verschuiving in de manier waarop er naar voetbal wordt gekeken. "In mijn ogen zie je steeds meer mensen zonder voetbal achtergrond in de voetballerij. Deze verandering merk ik op aan de hand van data, cijfers en het over analyseren van zaken." Hij vindt dat statistieken tegenwoordig te veel de toon zetten. "Tegenwoordig ben je alleen goed als je scoort of assists geeft, waar je voorheen nog wat met een bal moest kunnen, lijkt dit nu verleden tijd."

Volgens Overtoom is het zorgelijk hoe spelers beoordeeld worden. "Het is echt bizar hoe er vandaag de dag naar spelers wordt gekeken. Spelers die in de eredivisie spelen, dat zijn de topspelers hoor, die gaan we vergelijken met andere spelers." Hij benadrukt dat de stap naar het buitenland vaak wordt onderschat. "Hoeveel spelers hebben zich de afgelopen jaren moeiteloos aangepast, vanuit de Eredivisie naar een buitenlandse topclub of zelfs subtop? Dan heb ik het niet over Italië en Frankrijk, maar Duitsland, Engeland en Spanje."

