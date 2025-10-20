AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Willie Overtoom stellig: "Die spelers had Ajax nooit moeten kopen"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Willie Overtoom
Willie Overtoom Foto: © Pro Shots

Willie Overtoom, die jarenlang actief was op de Nederlandse velden bij clubs als Heracles Almelo en AZ, deelt regelmatig zijn mening over het voetbal via X. Na het duel tussen zijn oude club AZ en Ajax liet de oud-middenvelder zich opnieuw horen.

Overtoom was positief over het optreden van de Alkmaarders, maar had tegelijkertijd stevige kritiek op Ajax. "Vanuit AZ een prima overwinning, eerste helft af en toe lastig, speelde Ajax de mogelijkheden echt slecht uit. En vanuit de kleine kansen die ze kregen keihard toegeslagen," aldus Overtoom.

De voormalig international stelde verder vraagtekens bij het aankoopbeleid van Ajax. "Ik blijf erbij dat je spelers als Gaaei en Rosa nooit moet kopen, dit soort spelers moet je zelf opleiden. Als je geen linksback hebt, lekker een jeugdspeler gebruiken."

Ook het verschil tussen de twee helften viel Overtoom op. Waar Ajax voor rust nog kansen creëerde, viel dat na de pauze volledig weg. "Verschil tussen eerste en tweede helft was ook gigantisch. Eerste helft creëer je kansen en of mogelijkheden, van spelers bij Ajax verwacht je wel dat dit beter uitgespeeld worden, betere keuzes aan de bal. Gemiste kans."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Theo Janssen

Theo Janssen valt speler op in duel Ajax - AZ: "Dat is bizar"

0
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst moet het ontgelden: "Hij deed me denken aan een patiënt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Willie Overtoom
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 9 15 22
2 Feyenoord 8 12 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd