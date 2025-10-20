Willie Overtoom stellig: "Die spelers had Ajax nooit moeten kopen"

Willie Overtoom, die jarenlang actief was op de Nederlandse velden bij clubs als Heracles Almelo en AZ, deelt regelmatig zijn mening over het voetbal via X . Na het duel tussen zijn oude club AZ en Ajax liet de oud-middenvelder zich opnieuw horen.

Overtoom was positief over het optreden van de Alkmaarders, maar had tegelijkertijd stevige kritiek op Ajax. "Vanuit AZ een prima overwinning, eerste helft af en toe lastig, speelde Ajax de mogelijkheden echt slecht uit. En vanuit de kleine kansen die ze kregen keihard toegeslagen," aldus Overtoom.

De voormalig international stelde verder vraagtekens bij het aankoopbeleid van Ajax. "Ik blijf erbij dat je spelers als Gaaei en Rosa nooit moet kopen, dit soort spelers moet je zelf opleiden. Als je geen linksback hebt, lekker een jeugdspeler gebruiken."

Ook het verschil tussen de twee helften viel Overtoom op. Waar Ajax voor rust nog kansen creëerde, viel dat na de pauze volledig weg. "Verschil tussen eerste en tweede helft was ook gigantisch. Eerste helft creëer je kansen en of mogelijkheden, van spelers bij Ajax verwacht je wel dat dit beter uitgespeeld worden, betere keuzes aan de bal. Gemiste kans."