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Willie Overtoom verdedigt Ajacied: "Mensen veranderen in monsters"

Stefan
Willie Overtoom
Willie Overtoom Foto: © Pro Shots

Willie Overtoom is kritisch op de huidige tendens onder voetbalsupporters. Op sociale media zijn spelers vaak vogelvrij en de kritieken aan het adres van spelers als Lutsharel Geertruida en Ajacied Youri Regeer zijn vaak buitenproportioneel.

"Zoveel reacties over Geertruida. 'Feyenoorder in hart en nieren' etc. Maar ondertussen wel begonnen bij Sparta, toen was die transfer wel prima", begint Overtoom zijn reactie op X. "Uiteindelijk kiest een speler ervoor wat het beste is voor zijn carrière en als dat hem wordt kwalijk genomen, is het wel heel triest gesteld."

"Net zo triest als de reacties die Regeer voor z’n kiezen krijgt. Ik begin echt een hekel aan de huidige voetbalmaatschappij te krijgen. Rivaliteit die door slaat, atleten op het veld ipv voetballers, schreeuwende ouders en trainers langs de lijn. Als het om voetbal gaat veranderen mensen echt in monsters, het is echt bizar dat een spelletje mensen zo ongelofelijk frustreert. Terwijl er denk ik zo, ergere dingen bestaan", aldus Overtoom.

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