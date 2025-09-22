AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Willie Overtoom wijst naar Ajax-fans: "Dat begrijp ik nooit"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Willie Overtoom
Willie Overtoom Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer John Heitinga was tevreden met het gelijke spel tegen PSV en vond dat zijn ploeg terecht een punt meenam uit Eindhoven. Toch klinkt er vanuit de achterban veel kritiek op het spel van de Amsterdammers. Oud-voetballer Willie Overtoom geeft zijn visie op de situatie en toont zich kritisch. 

Willie Overtoom: "Ik begrijp nooit helemaal waarom supporters binnen enkele maanden verwachten dat hun club, met een nieuwe coach, al speelt zoals Barcelona. In de voorbereiding leg je een goede basis, terwijl het begin van de competitie gericht is op het verfijnen van die basis. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat teams pas ergens in oktober echt in hun ritme komen."

Volgens Overtoom is er bovendien geen sprake van kapitaalvernietiging. "Of je het er nu mee eens bent of niet, wat Heitinga momenteel doet, is zorgen voor zekerheden en de nieuwe spelers beschermen zodat ze later goed in het team geïntegreerd kunnen worden. Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van het idee dat nieuwe spelers meteen moeten spelen; geef ze de tijd om zich aan te passen en ze zullen vanzelf hun plek vinden."

