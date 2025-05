Willy en René van de Kerkhof: "Denk niet dat ze het gaan redden"

Ajax leed een verrassende 0-3 nederlaag tegen NEC. "Ajax was zo verschrikkelijk slecht, dit gaan ze niet meer redden", voorspelt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Dat ene puntje dat ze diep in blessuretijd pakten tegen Sparta kan wel heel belangrijk zijn geweest. Maar ik denk niet dat ze het gaan redden."

De Amsterdammers maken dit seizoen weinig indruk op René van de Kerkhof. "De slechtste ploeg van de Eredivisie zou anders kampioen worden", klinkt het. Broer Willy is het met hem eens. "Het is een schande dat PSV onder Ajax staat, maar ze staan er wel. Zij zitten nu in dezelfde curve als waar wij ook in hebben gezeten. Ze worden overal geconfronteerd met het kampioenschap en dat is misschien hun grote nadeel geweest."

René gelooft niet dat Ajax zich na drie harde klappen weet te herstellen deze week. "Natuurlijk kan Ajax zich nog oprichten, maar ik zie dat niet gebeuren. Het zou me niet verbazen als PSV zelfs nog met een paar puntjes meer kampioen wordt", besluit hij.