Wim Jonk over Ajax-periode: "Ik krijg nog steeds geld van hem"

"Ik was gehaald als tien, maar door de concurrentie van jongens als Dennis Bergkamp, Ronald de Boer en Ron Willlems schoof Leo Beenhakker me een jaar later een linie naar achteren als controleur op het middenveld", blikt hij terug in gesprek met ELF Voetbal. "Dat seizoen speelde ik vaker, maar kon ik nog steeds niet rekenen op een vaste basisplaats. Bij assistent-trainer Louis van Gaal kaartte ik aan dat ik een vertrek overwoog. Hij raadde dat af. Misschien had hij voorinformatie. Twee weken later vertrok Beenhakker naar Real Madrid en nam Van Gaal het over", aldus Jonk.

"Hij zette mij direct centraal op het middenveld en plaatste Jan Wouters naar de linkerkant. Dat zag Jan niet zitten en leidde uiteindelijk tot zijn vertrek. Erg jammer. Ik heb ontzettend veel van Jan geleerd", benadrukt hij. "Hij had een goede techniek, was tactisch uitstekend, maar bleef altijd ondergewaardeerd. Bij PSV speelde ik later prettig met hem samen. Bij Ajax trok ik veel op met Stanley Menzo. Hij was mijn kamergenoot en we klaverjasten vaak tegen elkaar. Wie het vaakst won? Nou, ik krijg nog steeds geld van hem, haha", besluit Jonk over zijn oud-collega.