Wim Jonk terug naar Ajax? "Raar dat zijn naam daar niet valt"

Mike Verweij en Valentijn Driessen vinden het raar dat de naam van Wim Jonk nog niet genoemd is bij Ajax. Volgens het duo zou de oud-Ajacied prima een nieuwe functie in Amsterdam kunnen krijgen.

Jonk ging dit seizoen met veel bombarie bij de achterdeur weg bij FC Volendam. "Het verbaast me wel dat zijn naam niet meer bij meer clubs valt. Ajax is toch op zoek naar een nieuwe hoofd jeugdopleiding?", vraag Verweij zich af in Kick-off. "De meeste mensen waar Jonk bij Ajax een conflict mee had zijn weg. Ik vind het heel raar dat zijn naam daar niet valt."

Driessen weet dat Jonk vaker in conflicten terecht komt, maar ziet een terugkeer bij Ajax ook wel zitten. “Directeur voetbal Marijn Beuker heeft ook gezegd dat Ajax in de jeugdopleiding vanaf de Onder 15 tot het eerste elftal wil dat ieder team wordt getraind door een didactisch sterk persoon, samen met een oud-prof. Daar kun je Jonk natuurlijk ook heel goed gebruiken”, merkt hij op.

"Beuker heeft natuurlijk hele goede plannen met Ajax en een goede visie, maar als je daar een echte voetbalman als Jonk in de jeugdopleiding zet, dan word je daar als organisatie alleen maar beter van", vervolgt Verweij. "Jonk heeft in de top gespeeld en in de jeugdopleiding van Ajax."

Jonk was eerder al als speler en in de jeugdopleiding actief voor Ajax. Eerder deze week gaf hij bij Rondo aan dat er momenteel helemaal niks speelt tussen hem en de club uit Amsterdam.