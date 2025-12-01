Wim Kieft: "Als Ajax zo speelt, dan is heel Nederland in de war"

Wim Kieft zag ook hoe PSV met liefst 1-4 te sterk was voor Liverpool FC. Een historische overwinning van de Eindhovenaren, die wordt vergeleken met de zege van Ajax op Real Madrid in 2019.

"Vooral de manier waarop", reageert Kieft aan tafel bij NOS Studio Voetbal. "Ik las van de week ook een leuk stukje over dat als Ajax zo'n wedstrijd had gespeeld - zoals toen uit tegen Real Madrid in 2019 - dat dan heel Nederland in de war was. Hoe bijzonder dat wel niet was. Maar de manier waarop is ook heel bijzonder, dat het Europees gezien toch lukt."

"Het heeft er ook mee te maken dat Liverpool natuurlijk in een klein dalletje zit, maar toch. Bijzonder. Je gaat toch naar zo'n wedstrijd kijken en daar krijg ik eerlijk gezegd ook steeds minder zin in, omdat het zo lang duurt voordat het spannend wordt, met al die poulewedstrijden. Maar dit is natuurlijk Anfield, tegen Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Het was bijzonder om naar te kijken", aldus Kieft.