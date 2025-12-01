Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Wim Kieft: "Als Ajax zo speelt, dan is heel Nederland in de war"

Stefan
Een glimlachende Wim Kieft
Een glimlachende Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Wim Kieft zag ook hoe PSV met liefst 1-4 te sterk was voor Liverpool FC. Een historische overwinning van de Eindhovenaren, die wordt vergeleken met de zege van Ajax op Real Madrid in 2019.

"Vooral de manier waarop", reageert Kieft aan tafel bij NOS Studio Voetbal. "Ik las van de week ook een leuk stukje over dat als Ajax zo'n wedstrijd had gespeeld - zoals toen uit tegen Real Madrid in 2019 - dat dan heel Nederland in de war was. Hoe bijzonder dat wel niet was. Maar de manier waarop is ook heel bijzonder, dat het Europees gezien toch lukt."

"Het heeft er ook mee te maken dat Liverpool natuurlijk in een klein dalletje zit, maar toch. Bijzonder. Je gaat toch naar zo'n wedstrijd kijken en daar krijg ik eerlijk gezegd ook steeds minder zin in, omdat het zo lang duurt voordat het spannend wordt, met al die poulewedstrijden. Maar dit is natuurlijk Anfield, tegen Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Het was bijzonder om naar te kijken", aldus Kieft.

Willem van Hanegem

Van Hanegem legt vinger op zere plek: "Die druktemaker van Ajax"

0
Kees Kwakman

Kwakman wil Ajax-fans keihard straffen: "Punten in mindering"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
