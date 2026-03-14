Wim Kieft: "Als je een beetje kan voetballen zegt Ajax: kom maar"

Wim Kieft vindt dat jonge voetballers tegenwoordig te veel verwend worden. In de nieuwste editie van KieftJansenEgmondGijp stelt hij dat het vroeger heel anders was.

"Ik vind dit altijd zo'n vermoeiende vraag. Je moet gewoon lekker voetballen", zegt Kieft bij KieftJansenEgmondGijp wanneer men hem vraagt wat voor tips hij jonge voetballers zou geven. "Als je goed bent, dan ga je gewoon lekker een beetje je best doen enzo. Dan word je vanzelf wel, als je heel goed bent, ontdekt", klinkt het.

Kieft vindt dat jonge spelers vooral niet te veel moeten nadenken. "Tegenwoordig ook met al die jeugdopleidingen... Het is gewoon heel simpel. Je gaat voetballen bij een amateurclub en als je een beetje kan voetballen dan zeggen ze bij Sparta of Ajax of Feyenoord of PSV: nou, kom maar bij ons. Dan gaan ze je van alles afleren wat je niet moet doen. Je moet er gewoon plezier in hebben. Dat is het belangrijkst."

"Ik heb wel het idee dat ze vanaf een jaar of tien, twaalf al allemaal in zo'n professioneel stramien komen met opgehaald worden, trainingskampjes, trainingskleding en weet ik het allemaal wat. Vroeger was dat allemaal niet", vervolgt Kieft. "Toen konden ze toch ook gewoon aardig voetballen? Denk jij dat Johan Cruijff met een busje werd opgehaald?"